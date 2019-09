Servizio antiroga al parco XXII Aprile, cerca la fuga ma viene denunciato

Ieri sera una pattuglia Carabinieri della Compagnia di Modena, nel corso di un servizio antidroga espletato nella Piazza XXII Aprile, è imbattuta in un giovane straniero che alla vista dei militari si è dato alla fuga. Il ragazzo è stato rincorso e i due militari sono riusciti a bloccarlo dopo una breve colluttazione, senza che nessuno riportasse coseguenze fisiche.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. Una quantità minima considerata "per uso personale", che tuttavia il giovane non era intenzionato a rivelare. Per il 23enne di origini nigeriane è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla segnalazione amministrativa per la detenzione illecita della cannabis.