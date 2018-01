Spaccio di hashish in piazza a Sassuolo, una denuncia

Nella serata di ieri i Carabinieri hanno avvicinato e controllato uno straniero che si trovava in piazza Tien An Men, nei pressi della stazione di Sassuolo. L'uomo, un marocchino di 42 anni, è stato trovato in possesso di circa tre grammi di hashish. Una quantità modesta, che sarebbe valsa una segnalazione alla Prefettura per uso personale e nulla più, non fosse stato che i militari dell'Arma hanno approfondito il controllo e scoperto qualcos'altro.

Grazie alle telecamere di sicurezza, infatti, lo straniero è stato notato mentre si aggirava nella piazza, in particolare in un punto, armeggiando attorno alla parete di un edificio. In quella posizione si trova un quadro elettrico, che gli uomini in divisa hanno ispezionato, scoprendo che un'altra quantità ben superiore di droga era stata nascosta lì, forse in attesa di essere smerciata.

Nel complesso sono stati sequestrati 30 grammi di hashish e il nordafricano è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio.