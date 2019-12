Controlli antidroga a scuola, uno studente-spacciatore si consegna agli agenti

La scorsa settimana Polizia di Stato e Polizia Municipale hanno effettuato un controllo antidroga presso il polo scolastico Leonardo da Vinci, come ormai avviene periodicamente in tanti plessi delle superiori in tutta la provincia, dove il consumo di droga tra i ragazzi è un fenomeno che le forze dell'ordine non sottovalutano. Gli agenti della Squadra Mobile unitamente a uomini del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Municipale, d’intesa con la Dirigenza scolastica particolarmente attenta a tali dinamiche, hanno perlustrato le aree del cortile intorno al “Corni”, per poi effettuare verifiche a campione in alcune aule.

Nel corso dei controlli, un 17enne ha spontaneamente dichiarato di nascondere all’interno del proprio zaino della marijuana per un peso complessivo, come successivamente accertato, di 29,71 grammi. Il giovane era in possesso anche di 275 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, di un bilancino di precisione e un coltellino con lama richiudibile.

Per il ragazzo è scatta ala denuncia a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, dopo le formalità di rito, è stato riaffidato ai familiari, in attesa dell'iter presso il Tribunale dei Minori.