Pedinamenti, vandalismi e aggressioni fisiche: stalker denunciato a Carpi

Da ormai tre mesi era costretta a vivere in una quotidianità fatta di continui assilli e da aggressioni fisiche da parte del suo ex. E' la vicenda drammatica di una trentenne carpigiana, ormai succube delle persecuzioni messe in atto dal suo ex convivente, un 34enne originario della provincia di Napoli. Nelle ultime settimane i Carabinieri di Carpi hanno indagato su quanto accaduto alla giovane cittadina a seguito della fine della relazione sentimentale, arrivando ieri a formulare alla Procura la denuncia a carico dell'uomo.

Nel corso delle indagini sono stati ricostruiti episodi di molestie assillanti, costituite da ininterrotti appostamenti nei pressi della casa e di altri luoghi comunemente frequentati dalla trentenne, conditi da costanti intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene e indesiderate, invio di lettere, biglietti, posta elettronica, sms, o la consegna di oggetti non richiesti.

Purtroppo non sono mancati episodi di danneggiamento dell’auto e scritte sui muri, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, che sono talvolta degenerate in aggressioni fisiche durante le quali la giovane ha riportato anche alcune ferite. Ora sarà la magistratura a valutare la situazione, che verosimilmente vedrà l'emissione di una misura cautelare per limitare la condotta del denunciato, come previsto dalla normativa sullo stalking.