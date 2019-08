Spaccio e coltivazione di marijuana, nei guai due studenti

A seguito di una breve indagine i Carabinieri di Pavullo hanno denunciato a piede libero per detenzione di droga ai fini di spaccio due studenti giovanissimi. I due ragazzi - un minorenne di Pavullo e un modenese appena maggiorenne - erano stati controllati da parte di una pattuglia del Radiomobile mentre si trovavano a bordo dell'auto nel territorio frignanese: in quella circostanza i carabinieri avevano trovato in possesso dei due un paio di grammi di hashish, ma soprattutto sei barattoli di vetro vuoti ma con piccoli residui di foglie di marijuana.

L'abitazione del pavullese era dunque stata perquisita e questo aveva permesso di scoprire altra sostanza stupefacente, per un totale di 13 grammi di hashish e 2 di marijuana. Una quantità relativamente scarsa, ma non si trattava di un caso. Nell'abitazione sono state trovate e sequestrate anche attrezzature e sostanze chimiche per la coltivazione e la lavorazione della cannabis, segno di un'attività pianificata e improntata poi alla vendita.