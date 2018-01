Acque di scarico sversate nel canale, azienda agircola nei guai

I Carabinieri della orestale hanno accertato nei giorni scorsi un'irregolarità a carico di un'azienda agricola di Cavezzo. E' infatti emerso che in un canale irriguo che costeggia la tenuta vinicola conluivano anche acque reflue provenienti dalla pulizia delle strutture dell'azienda. Quelle che erano a tutti gli effetti acque reflue industriali passavno per un depuratore, ma finivano anche nella rete di bonifica, fatto assolutamente vietato per i danni ambientali che ne possono derivare.

I militari hanno quindi proceduto a denunciare la titolare dell'azienda agricola per il reato di deturpamento e imbrattamento di cosa pubblica. Non risultano infatti elementi - verificati anche da Arpae - che possano far pensare ad un inuquinamento serio delle acque o dei campi limitrofi.