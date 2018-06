Trasporto non autorizzato di rifiuti, denuncia a sequestro a Bastiglia

Ennesima denuncia per gestione non autorizzata di rifiuti speciali in provincia di Modena. Da molto tempo ormai i Carabinieri stanno dedicando particolare attenzione a monitorare il settore del trasporto e dello stoccaggio di materiale ferroso e altri rifiuti (non pericolosi), portando a galla un sottobosco fatto di piccole e grandi attività che agiscono senza curarsi delle stringenti normative imposte per la tutela ambientale.

L'ultimo caso è emerso grazie al lavoro dell'Arma di Bomporto, che ha monitorato i movimenti che collegavano una ditta situata a Modena, lungo via Nazionale per Carpi, e uno stabilimento situato a Bastiglia. Ieri i militari hanno sorpreso un trasportatore privo di autorizzazione che scaricava e stoccava rifiuti ferrosi nel capannone bastigliese. Per lui è scattata una denuncia penale e tutto il materiale è stato sequestrato.