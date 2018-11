Smaltimento illecito di rifiuti, ancora una denuncia nella Bassa

Ieri pomeriggio i militari della Stazione Carabinieri di San Martino Spino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura modenese A. F., 68enne calabrese e A. C., 30 enne calabrese, entrambi residenti nella provincia di Mantova. I due sono stati fermati nel territorio di Mirandola mentre erano a bordo di un vecchio autocarro che trasportava 10 quintali di materiale ferroso ed elettrodomestici dismessi: ad un controllo approfondito è emerso che i due non erano in posseso dell'autorizzazione necessaria.

Il veicolo e il materiale sono stati sequestrati, come per altro già avvenuto in molte occasioni ne territorio della Bassa modenese, dove il fenomeno del trasporto e dello smaltimento illecito di rifiuti continua a destare preoccupazione.