Tenta di truffare due anziani fingendosi un addetto Hera, denunciato

Oggi i carabinieri della stazione di Formigine hanno denunciato per tentata truffa aggravata un cittadino marocchino 22enne, domiciliato a Sassuolo e regolare in Italia, ma già noto alle forze di polizia. Il giovane era stato fermato ieri in quella via Carducci, nel corso di un controllo del territorio, e trovato in possesso di un falso cartellino di operatore della società Hera.

Gli accertamenti dei militari permettevano di appurare che lo straniero, utilizzando il raggiro del falso controllo ai contatori e verifiche delle bollette, aveva tentato di truffare due persone anziane. Il 22enne è stato ovviamente denunciato anche per e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, come previsto dal Decreto anticontagio.