Picchia la compagna e la ustiona con al sigaretta, 42enne denunciato dalla figlia

Ennesimo intervento dell'Arma dei Carabinieri - ieri mattina - per un caso di maltrattamenti in famiglia, purtroppo sempre più frequenti in tutto il territorio provinciale. Questa volta sono stati i militari di Sassuolo a raggiungere un'abitazione dove si era appena consumata una lite violenta tra due conviventi. Lui, un 42enne di origine campana con precedenti, aveva percosso la compagna 39enne e le aveva anche causato piccole ustioni al volto dopo averla colpita con una sigaretta.

A dare l'allarme era stata la figlia, testimone di un disagio famigliare che dallo scorso luglio era degenerato, a seguito della volontà espressa dalla madre di separarsi dal compagno. La donna è stata accompagnata al Pronto Soccorso e poi affidata alle cure e ai consigli di un Centro Antiviolenza.

L'uomo è stato portato in caserma e poi denunciato a piede libero per lesioni e atti persecutori. Spetterà all'autorità giudiziaria valutare eventuali misure come l'allontanamento dalla casa o il divieto di avvicinamento alla vittima.