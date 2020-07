Vende alcol ai minori, scatta la denuncia a Carpi

Che reperire alcolici, per i giovanissimi, non sia così complicato, in fondo non è una novità. Chi lo permette però, commette reato: così si configura quanto avvenuto ieri sera a Carpi.

Un dipendente di un negozio di alimentari infatti, è stato denunciato dai Carabinieri per aver venduto bevande alcoliche a sei ragazzi carpigiani, tutti minori di 16 anni.

Nel caso di specie, tale violazione ha comportato anche una segnalazione amministrativa: se dovesse essere accertato che l'episodio di ieri non sia stato un "unicum", secondo quanto disposto dall'articolo 689 del Codice Penale la conseguenza potrebbe essere la sospensione dell'attività.