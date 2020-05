Approfittano del distributore difettoso per fare rifornomento gratis, venti denunciati

I carabinieri della stazione di Fiorano Modenese hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica ben venti persone per il reato di furto. I fatti si riferiscono alla giornata del primo Maggio scorso, quando l'area di servizio Agip di via Ghiarola era stata meta di diversi cittadini dopo che era stato scoperto un malfunzionamento tecnico del sistema di pagamento self, che di fatto consentiva di rifornire gratuitamente.

I gestori si erano accorti del danno, quantificato in circa 1.100 euro, e avevano sporto denuncia.

I carabinieri hanno ricostruito la vicenda appurando che il primo cliente, dopo essersi accorto del malfunzionamento, aveva avvisato telefonicamente parenti e conoscenti perchè approfittassero della situazione. Altre persone che avevano effettuato il rifornimento, invece, nei giorni successivi si erano portati di nuovo presso il distributore per pagare il loro dovuto.

Lo stesso gestore del distributore, dopo aver scoperto il guasto, aveva informato la clientela attraverso i social network, invitando le persone a pagare il carburante prelevato.

Tra i venti denunciati anche una persona che ha fatto rifornimento all'auto di un parente, pur non avendo la patente di guida. Per lui è scattata anche la sanzione per guida senza patente.