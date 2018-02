Condividono online il video di un'amica ubriaca, denunciati tre minorenni

Potrà essere sembrata loro solo una bravata, ma in realtà si è trasformata in una vicenda penale che li costringerà a presentarsi al Tribunale dei Minori per rispondere di tre capi d'accusa. I Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno infatti denunciato a piede libero tre ragazzi, tutti minorenni, con le accuse di diffamazione aggravata, violenza privata e trattamento illecito dei dati personali. Tutto questo per aver ripreso una loro conoscente e aver diffuso le immagini in Rete attraverso i social network, a sua totale insaputa.

I fatti si erano verificati nel settembre dello scorso anno, in occasione della festa di compleanno dell'adolescente. Qualche bicchiere di troppo e la serata aveva preso per lei una brutta piega, portandola a compiere alcuni gesti un po troppo disinibiti in preda ai fumi dell'alcol. L'episodio era stato catturato dalla fotocamera di uno smartphone e successivamente condiviso tra i conoscenti e i compagni di scuola su Whatsapp, per poi approdare anche su Facebook.

Dopo una serie di indagini e di verifiche tecniche sugli account social, i militari di Carpi sono riusciti a individuare i tre principali protagonisti di questo "sgarro" ai danni della ragazzina ubriaca. La denuncia ha quindi riguardato due maschi e una femmina, tutti di età compresa fra i 15 e i 16 anni, forse non del tutto consapevoli di quanto stavano facendo, ma certamente e profondamente scorretti nei confronti dell'amica.