Ancora un furto da Zara, taccheggiatore denunciato

Nella tarda mattinata di ieri la Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 38 anni per il reato di furto aggravato. Il malvivente si era infatti impossessato di un paio di scarpe dal reparto uomo dello store Zara di via Emilia Centro, nascondendole all’interno del proprio giubbotto. Un gesto che però non è passato inosservato al personale addetto alla sorveglianza, che lo ha fermato e ha richiesto l’intervento della Polizia.

Il tunisino è stato accompagnato in Questura per accertamenti, dai quali è emerso il suo stato di clandestinità, nonché numerosi precedenti di Polizia e condanne per reati contro il patrimonio in materia di immigrazione e di stupefacenti. La merce, giudicata rivendibile, è stata riconsegnata al responsabile dell’esercizio commerciale.