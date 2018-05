Trasporto illecito di rifiuti, tre nomadi denunciati nella Bassa

Per l'ennesima volta i residenti dei campi nomadi sono stati sanzionati per il trasporto illecito di rifiuti cosidetti pericolosi. E' accaduto a Mirandola, dove una pattuglia dei Carabinieri ha intercettato lungo la tangenziale un vecchio Iveco Daily a bordo del quale viaggiavano tre persone. Fermati per un controllo, i tre sono risultati essere residenti presso un campo nomadi di Concordia sulla Secchia, due uomini e una donna.

Sul cassone del furgone erano ammassati materiali ferrosi di vario genere e alcuni elettrodomestici rotti, tutto materiale che rientra in una categoria per il cui smaltimento è necessaria una specifica autorizzazione regionale. In questo caso dell'autorizzazione non vi era traccia, motivo per cui i tre sono stati denunciati a piede libero per questa specifica violazione della normativa ambientale.

Il mezzo e i rifiuti - probabilmente destinati a qualche discarica abusiva - sono stati sequestrati.