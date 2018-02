Manodopera clandestina, due stranieri nei guai in un'azienda del distretto tessile

Il personale del Commissariato di Polizia di Carpi, insieme ai controllori dell’INPS, ha effettuato questa mattina un controllo in un’azienda che si occupa di imbustamento di capi d’abbigliamento in via Nobel. All’esito dei controlli sono stati individuati due cittadini pakistani di cui uno munito di ricevuta di P.S. quale richiedente asilo rilasciato dalla Questure di Caltanissetta e un secondo titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla Questura di Macerata: entrambi erano intenti ad effettuare attività lavorativa contro ogni regola.

In particolare, per il secondo non risultava alcuna forma di assunzione da parte del titolare della ditta e pertanto saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro, le violazioni al fine di adottare sanzioni che prevedono, tra l’altro, la sospensione dell’attività lavorativa. Le attività si inseriscono nei controlli che l’Ufficio di Pubblica Sicurezza effettua da tempo per contrastare lo sfruttamento di manodopera clandestina.