Coppia litiga in strada, la polizia interviene e denuncia un 40enne

Una lite per motivi sentimentali tra due fidanzati ha animato in maniera eccessiva la nottata di via dei Grasolfi, nel pieno centro storico. A fronte della gran confusione - erano da poco passate le ore 3 - i residenti hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e una pattuglia della Volante si è portata sul posto. Gli agenti hanno calmato gli animi, ma l'uomo non si è dimostrato per nulla disponibile, ofuscato anche dai fumi dell'alcol: il 40enne si è rifiutato di mostrare i documenti, ha preso a male parole i poliziotti e ha cercato di colpirli.

La situazione si è ricomposta senza particolare violenza e l'uomo è stato accompagnato in questura, dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e poi sanzionato per ubriachezza molesta.