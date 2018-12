Sorpresi con arnesi da scasso a bordo di un'auto rubata e denunciati

La scorsa notte i Carabinieri della stazione di San Martino Spino, come sempre molto attenti nel monitorare la circolazione lungo le strade al confine nord della provincia, sono riusciti ad intercettare e recuperare un veicolo rubato. Una pattuglia ha infatti bloccato du uomoni a bordo di una Fiat Punto, che risultava essere stata rubata a Nonantola lo scorso 4 dicembre. I due passeggeri avevano con sè anche alcuni arnesi da scasso, che certo non hanno deposto a loro favore.

I due sono stati identificati in un 64enne residente a Cavezzo e in un 43enne di Finale Emilia, entrambi pregiudicati. L'auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario, un anziano 84enne residente appunto a Nonantola, mentre per i due è scattata una denuncia a piede libero per ricettazione.