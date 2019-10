Non pagano il pranzo e al matrimonio arrivano i Carabinieri: "Le buste non bastano"

Non erano certo tra gli invitati, ma alla fine anche i Carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza si sono presentati al ricevimento di nozze di una coppia modenese, che lo scorso settembre ha festeggiato nel reggiano con parenti ed amici dopo la cerimonia. I militari sono arrivati su chiamata del ritoratore, dal momento che i due sposi non avevano saldato il conto: all'appello mancavano infatti 3.000 euro.

I giovani, nel cercare di giustificarsi, hanno sostenuto che non erano bastati i soldi delle “buste” ricevute in regalo, ma che si impegnavano a saldare nel più breve tempo possibile. Tuttavia, non onorando l’impegno, il ristoratore si è presentato ai carabinieri di Sant’Ilario denunciando l’accaduto. Il 30enne e la 22enne sono stati quindi denunciati alla Procura reggiana per insolvenza fraudolenta.