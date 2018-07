Denunciato il maranellese che utilizzava la carta di un cliente per acquisti personali

E' stato denunciato ai Carabinieri un 44enne, residente a Maranello e dipendente di una concessionaria di auto, per furto indebito utilizzo di carte di credito. L'uomo è stato individuato a seguito del reato compiuto il 6 Giugno scorso. Infatti, il soggetto avrebbe utilizzato una carta di credito di un cliente per l'acquisto di prodotti in esercizi commerciali nel maranellese per un totale di 500 euro.