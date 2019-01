Sassi contro il giornalista in viale Gramsci, denunciato un richiedente asilo

Le indagini svolte dai Carabinieri hanno permesso di identificare e denunciare a piede libero uno degli autori del lancio di pietre all'indirizzo del giornalista Gianni Galeotti di TvQui e La Pressa e di un residente di viale Gramsci: l'episodio era avvenuto nella serata del 4 gennaio scorso, quando il cronista e il cittadino stavano svolgendo un sopralluogo in un condominio del viale per documentare la situazione sicurezza.

Alcuni stranieri avevano minacciato i due e lanciato loro alcuni sassi dopo averli seguito in un cortile privato: fortunatamente nessuno si era fatto male e una pattuglia dell'Arma era intervenuta sul posto svolgendo i primi accertamenti nei confronti di alcuni sospetti che si erano poi diretti verso il condominio RNord.

A distanza di qualche giorno i Carabinieri hanno identificato con esattezza uno dei componenti del gruppetto - presumibilmente dedito ad attività collegate allo spaccio - procedendo a denunciarlo alla Procura per il reato di violenza privata in concorso: si tratta di un 23enne del Mali, ospitato a Modena come richiedente asilo nell'ambito del progetto di accoglienza.