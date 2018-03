Scritte minatorie in Pomposa, denunciato un anarco-insurrezionalista

Nella prima mattina di ieri gli agenti della Digos si sono interessati alle scritte comparse sui muri di piazza Pomposa e dintorni: una serie di messagdi di odio e minacce dirette a più soggetti, dal Ministro Minniti ad altre articolazioni dello Stato, fino al circolo culturale modenese La Terra dei Padri. Gli uomini della Questura hanno subito avviato le indagini e hanno pattugliato costantemente l'area nel tentativo di individuare gli autori.

Nel corso della mattina, durante i servizi di vigilanza, una pattuglia ha fermato e controllato un cittadino bolognese di anni 22 che si aggirava a bordo di bicicletta porprio in piazza Pomposa e che è noto per la sua militanza negli ambienti antogonisti sotto le due torri. Da accertamenti è emerso che il ragazzo era destinatario della misura di prevenzione del Divieto di Ritorno nel Comune di Modena, emessa il 7 marzo 2016.

Accompagnato in Questura, il bolognese è stato sottoposto a rilievo foto-dattiloscopico e deferito all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza alla misura di prevenzione. Soltanto il prosieguo delle indagini potrà chiarire se sia stato effettivamente protagonista diretto dell'imbrattamento o se la sua presenza in zona fosse casuale.