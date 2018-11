Dispersi, boscaiolo soccorso nei boschi di Lama Mocogno

Il Soccorso Alpino è intervenuto nel tardo pomeriggio di ieri nei boschi di Lama Mocogno, per soccorrere un boscaiolo carpigiano in difficoltà. L'uomo, un 74enne, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto dopo essere uscito di strada a bordo del proprio mezzo su una strada sterrata ed esser stato sorpreso dal buio in una zona che non conosceva, perdendo anche l'orientamento.

I Carabinieri hanno geolocalizzato il telefono dell'anziano e hanno fornito le coordinate ai tecnici del SAER, che lo hanno raggiunto nella zona di Cavergiumine. Dopo essersi accertati delle buone condizioni di salute, lo hanno riaccompagnato alla strada asfaltata trainando il mezzo che era finito parzialmente in un fossato.