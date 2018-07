Disperso fungaiolo nella zona di Roncoscaglia. Soccorso Alpino attivato nel sestolese

Il soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna è stato attivato per la ricerca di un fungaiolo disperso nei pressi di Roncoscaglia, nel comune di Sestola. Sul posto presenti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. La persona dispersa è un uomo settantaquatrenne residente a Bologna. L'allarme è stato dato da un amico, con il quale l'uomo era partito insieme per poi dividersi: non essendosi presentato al ritrovo stabilito , sono state avvertite le squadre di ricerca.

Seguiranno aggiornamenti