Sestola, in corso le ricerche di una persona dispersa nei boschi

I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono stati attivati nella serata di giovedì 9 maggio per una persona dispersa nel comune di Sestola. Si tratta di un anziano che non ha fatto rientro a casa dopo essere uscito nel pomeriggio. La squadra di ricerca ha battuto le zone boscose nell'area di Rocchetta Sandri fino a quando le condizioni notturne lo hanno consentito, per poi riprendere alle prime luci dell'alba di oggi.

Sono presenti sul posto anche con l'impiego di unità cinofile da ricerca in superficie: insieme agli operatori del SAER, sono presenti anche i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF). Seguiranno aggiornamenti