Sassuolo. In preda all'ira distrugge le vetrate del Commissariato di Polizia

Questa mattina intorno alle 8.30 si è verificato un atto vandalico ai danni dell'edificio che ospita la sede del Commissariato di Polizia di Sassuolo. Protagonista dell'episodio è stato un 33enne residente in città, che si era recato al Commissariato per chiedere informazioni burocratiche circa l'espatrio verso gli Stati Uniti.

Le risposte ricevute non lo hanno evidentemente soddisfatto, fatto sta che l'uomo, una volta uscito, ha afferrato un palo della segnaletica stradale e lo ha usato per colpire ripetutamente le vetrate accanto alle porte di ingresso, mandandole in frantumi.

Il 33enne è stato bloccato dai poliziotti e trattenuto in attesa dell'arrivo del 118. I sanitari lo hanno accompagnato in ospedale per accertamenti, trattandosi per altro di una persona già in cura per disagio psichico. La Polizia sta valutando come procedere penalmente nei suoi confronti.