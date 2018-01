Smog in crescita. Intanto arriva la prima domenica ecologica del 2018

Il 7 gennaio è la prima domenica ecologica del 2018 così come stabilito dal Piano aria integrato della Regione Emilia Romagna che prevede, per ogni prima domenica del mese, il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 18.30 con le regole già in vigore durante la settimana.

Domenica 7 gennaio, a Modena, in tutta l’area all’interno delle tangenziali, non potranno quindi circolare i veicoli a benzina pre Euro ed Euro 1; i diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 (anche se dotati di filtro anti particolato); i ciclomotori e motocicli pre Euro.

Possono invece circolare i veicoli elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico, e quelli a Gpl-benzina e a metano-benzina. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade all’interno dell’anello delle tangenziali che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere. Informazioni dettagliate sulla manovra e la mappa dell’area interessata dalle limitazioni sono disponibili sul sito www.comune.modena.it/liberiamolaria.

Dopo una tregua concessa dalle precipitazioni dei giorni scorsi, il livello di smog è tornato a crescere e già negli ultimi due giorni i limiti hanno sforato i parametri di legge. Se le condizioni meteo rimarranno stabili, lo stop forzato alla circolazione potrebbe quindi arrivare già fra un paio di giorni.