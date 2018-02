Donati due fibro-laringoscopi per l’Ospedale di Sassuolo

Arrivano in ospedale a Sassuolo due fibro-laringoscopi, strumenti in grado di eseguire un esame endoscopico otorinolaringoiatrico che utilizza una sottilissima fibra ottica per visualizzare fosse nasali, faringe e laringe e individuare eventuali alterazioni anatomiche o funzionali. I nuovi fibro-laringoscopi, del valore complessivo di oltre 17 mila euro, sono frutto della generosità e dell’impegno dell’azienda ceramica “Gimax” e dell’associazione “La Nostra Voce”.

“Questi straordinari strumenti – spiega Paolo Gambelli, responsabile dell’equipe di Otorinolaringoiatria dell’ospedale - serviranno per individuare le cause dei più comuni disturbi respiratori, delle alterazioni faringo-tonsillari e dei disturbi vocali o di deglutizione. In particolare, i fibro-laringoscopi permettono al medico di individuare, in modo certo e veloce, le patologie che interessano le corde vocali, sia benigne che maligne, ad esempio nei fumatori”.

“Siamo felici di poter contribuire alla prevenzione diretta e indiretta dei tumori della regione della testa-collo – sottolinea il Presidente de “La Nostra Voce” Claudio Dugoni – e facilitare i follow up dei pazienti operati. Questa, d’altra parte, è la mission stessa dell’associazione”.

“Abbiamo voluto che lo strumento donato fosse ‘portatile’ – chiarisce Massimo Schenetti, presidente di “Gimax” – in modo che l'esame endoscopico di naso-faringe-laringe potesse essere condotto direttamente al letto del paziente. Una scelta che vuol venire incontro sia alle esigenze dei pazienti che a quelle dei professionisti”.