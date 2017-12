Generi alimentari sequestrati dalla PolStrada e donati alla Charitas

Il 21 dicembre scorso sono stati consegnati dalla Polizia Stradale di Modena Nord, su autorizzazione della Procura della Repubblica di Modena, al Centro Caritas della Parrocchia Madonnina, diverse confezioni generi alimentari. Parmigiano Reggiano, tonno in scatola, cofanetti di cioccolatini e caffè: tutta merce sequestrata ad un cittadino rumeno denunciato per ricettazione. Non è stato possibile risalire all'origine del furto, dal valore di alcune migliaia di euro.