Una delegazione dei volontari di Sassuolo nella terremotata Visso per donare un mezzo 4x4

Viaggio a Visso, uno dei comuni della provincia di Macerata più colpiti dal sisma nel centro Italia, per i Volontari della Sicurezza di Sassuolo.

I Vos, accompagnati dall’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Sassuolo Sonia Pistoni, hanno consegnato al Vice Sindaco di Visso un “Mezzo d’Opera” 4x4, come promesso all’epoca dell’emergenza neve, acquistato anche grazie alle offerte di tante associazioni di volontariato sassolesi e da fuori Sassuolo.

Oltre al mezzo, la delegazione ha consegnato anche oltre 100 cuscini da divano e da letto per completare l’arredamento delle nuove casette e completi composti da sciarpe, berretti e calzettoni per l’inverno realizzati da Maria Nava Luisa Righetti per conto di Artemisia e Udi. Il circolo Pagliani, nell’occasione, a comunicato lo stanziamento di 1000 € in materiale didattico per le scuole che verrà acquistato in accordo con gli insegnanti.

