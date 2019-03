Tragedia in largo Montecassino, donna e bambino precipitano dal decimo piano

Poco prima delle ore 19 una tragedia ha sconvolto largo Montecassino, su cui affacciano numerosi palazzi. Da uno di questi, sono precipitati insieme una donna di 46 anni e il nipote di 5. I due sono caduti dal balcone della camera da letto dell'appartamento della donna, al decimo piano. Inutili ovviamente i soccorsi del 118.

Sul posto si sono portati i Carabinieri, che con l'aiuto dei Vigili del Fuoco in auto scala sono riusciti ad entrare nell'appartamento per eseguire accertamenti. A quanto si apprende, zia e nipote erano soli in casa al momento della tragedia. Risulta prematuro ipotizzare l'origine del gesto, sul quale è stata chiamata ad eseguire rilievi anche la Scientifica. Seguiranno aggiornamenti