Cani antidroga tra i banchi di varie scuole, nuovo sequestro all'Ipsia Corni

Prosegue l’impegno della Questura di Modena nella attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei parchi, nelle aeree urbane di aggregazione giovanile e negli istituti scolastici. Questa mattina la Squadra Mobile ha effettuato un servizio mirato, con l’ausilio di una unità cinofila antidroga della Questura di Bologna, all’interno del polo scolastico Guarini – Wiligelmo di viale Corassori, delle succursali degli Istituti Fermi e Cattaneo e presso l’IPSIA Corni di viale Tassoni.

Proprio all’interno di quest’ultimo istituto si è ripresentato uno scenario analogo a quello di qualche settimana fa, quando gli agenti avevano sequestrato alcune dosi di stupefacente. Infatti, sono stati rinvenuti 5,7 grammi di hashish in dosi già confezionate abbandonate sulle scale e nelle parti comuni di una classe, oltre a 0,60 grammi di marijuana nascosi in un bagno. Nessuno studente è stato denunciato o segnalato, in quanto le sostanze non erano nelle dirette disponibilità di nessuno, ma evidentemente in nascondigli studiati appositamente per garantire un "rifornimento" ai ragazzi.

Gli agenti hanno poi continuato le verifiche nei due parchi cittadini ove il fenomeno dello spaccio è più radicato: Novi Sad e XXII Aprile. Nascosti tra i cespugli e sotto i sassi sono stati recuperati 10 involucri pronti per lo spaccio contenenti complessivamente 70 grammi di cannabis.