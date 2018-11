Sequestro di hashish fra i cespugli dei Giardini Ducali

Due involucri dal peso complessivo di poco più di un etto di hashish. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Modena durante un controllo al Parco Ducale. La droga era stata nascosta fra la vegetazione, nella zona prossima all'ingresso di viale Caduti in Guerra. Il sequestro è a carico di ignoti: con ogni probabilità il nascondiglio sarebbe servito agli spacciatori che operano in zona, i quali preferiscono ovviamente muoversi senza trasportare le dosi da vendere se non nel momento vero e proprio dello scambio.