Droga al Novi Sad, arrivano anche i controlli dal cielo. Elicottero in azione

Per alcune ore, nel corso della mattinata di oggi, molto modenesi hanno sentito ronzare sopra le proprie teste in modo insistente un elicottero. Si tratta del mezzo aereo giunto dalla Romagna e in forza al Nucleo Elicotteri dei Carabinieri, che ha svolto un servizio di supporto alla Compagnia dell'Arma di Modena. Nessuna "operazione speciale" o allarme particolare: si è trattato di un controllo aereo di quella che è diventata negli ultimi mesi la zona cittadina più critica sotto il profilo della sicurezza e della vivibilità. Il parco Novi Sad.

L'elicottero ha più volte sorvolato l'area (ma non solo quella) per fornire supporto ai militari che a terra stavano svolgendo un controllo a tappeto del territorio, come sempre finalizzato ad intercettare gli spacciatori e gli immigrati irregolari che sostano costantemente nel parco e nelle zone limitrofe. L'elicottero ha potuto mettere a disposizione le sofisticate telecamere di bordo, che forniscono dati molto interessanti e difficili da captare da una comune pattuglia.

L'analisi di queste informazioni sarà uno strumento in più per la pianificazione del contrasto ai fenomeni criminali, che procede quotidianamente con l'alternanza delle varie forze dell'ordine.

Interessanti i dati riepilogativi forniti dall'Arma sui risultati conseguiti al Novi Sad dall'inizio del 2018: sono stati sette in totale gli spacciatori arrestati, tutti stranieri (tunisini, nigeriani e gambiani) tra i 30 e i 20 anni, mentre altri tre sono stati denunciati a piede libero. Insieme a loro sono stati denunciati anche 21 immigrati clandestini: un dato rilevante perchè spesso i due fenomeni procedono di pari passo. Poco più di 70 i grammi di droga sequestrati, fra marijuana, hashish ed eroina.

Preoccupante anche il fronte del consumo: in due mesi e mezzo sono stati fermati e segnalati alla prefettura 18 giovani italiani, tutti studenti delle scuole superiori cittadine o di poco più grandi. L'ultimo in ordine di tempo è stato bloccato ieri pomeriggio: si tratta di un ragazzo di appena 13 anni, che aveva appena comprato una dose di hashish da un pusher al centro del parco. Lo spacciaotre, un tunisino di 22 anni, è stato tratto in arresto e portato in carcere, come prevede la legge in caso di cessione di stupefacente a minorenni.