Due casi di epatite A nelle scuole di Carpi, Ausl già attiva con informazione e vaccinazioni

Sono stati segnalati oggi alla Pediatria di Comunità del Distretto di Carpi due casi di epatite A relativi a due bambini che frequentano una Scuola Primaria e una Scuola d'Infanzia di Carpi. Si ritiene che il contagio sia avvenuto in occasione di un viaggio all’estero.

I familiari sono già stati vaccinati, mentre la Pediatria di Comunità è già intervenuta con le azioni preventive previste presso le collettività scolastiche interessate, avvertendo i dirigenti per inviare tramite le scuole le lettere informative alle famiglie dei bambini (tutta la scuola d'infanzia e la classe frequentata nella scuola primaria) e contattando anche telefonicamente tutte le famiglie.

La possibilità di contagio in ambiente scolastico è molto ridotta in quanto le normali procedure igieniche della scuola sono sufficienti ad impedirne la trasmissione, che avviene per via oro-fecale. Pertanto di norma non sono previste ulteriori azioni di prevenzione. Essendo comunque disponibile un vaccino efficace e sicuro contro l’Epatite A, in grado di prevenire la malattia, alle famiglie è stata offerta la possibilità di vaccinare i bambini.

L’epatite A è una malattia infettiva che colpisce il fegato; la durata è variabile ma sempre dell'ordine di alcune settimane e nei lattanti e nei bambini nei primi 5-6 anni di vita, la maggior parte di queste infezioni decorre senza sintomi o con disturbi lievi. L’epatite A in genere guarisce completamente senza reliquati.