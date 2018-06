Nella Bassa una grande esercitazione di Protezione Civile sui fiumi

Oltre 200 volontari di 35 associazioni afferenti ai Coordinamenti di Modena e Ferrara e circa 20 mezzi saranno impiegati nell’esercitazione idraulica non stop di 36 ore, nei territori di Finale Emilia (MO) e Bondeno (FE). Gli scenari sono previsti sulle aste del Fiume Panaro e del Canale Foscaglia. Una collaborazione ottimale tra volontari, che più volte nell’arco dell’anno sono realmente operativi per la sicurezza delle persone residenti e dei rispettivi territori.

Garantita anche la partecipazione dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Finale Emilia, che saranno impiegati per la simulazione del recupero/soccorso di un volontario caduto in acqua, e del gruppo specializzato in sicurezza fluviale, le “Nutrie”, della Consulta Provinciale del volontariato di Protezione Civile di Modena, che garantirà la messa in sicurezza dei volontari durante le attività idrauliche.

Questo il Programma di massima: la prima parte della mattinata di sabato 23 giugno è dedicata all’allestimento del Campo operativo presso il Nuovo “Polo Sicurezza” di Via per Modena 48/c a Finale Emilia. Oltre alla tensostruttura che ospiterà la cucina/mensa saranno allestite circa 20 tra tende e containers per ospitare i volontari che pernotteranno, la Segreteria del Campo, la Tenda Comando, un Posto Medico Avanzato, telecomunicazioni, logistica, gruppi elettrogeni, servizi igienici, ecc. insomma, tutto ciò che occorre per una maratona non stop di 36 ore.

Massima operatività dalle 14,30 di sabato a Bondeno, in Località Stellata, per lo scenario sul Canale Foscaglia, con l’utilizzo di motopompe e la realizzazione di coronelle e soprassogli con sacchetti di sabbia. Rientro al campo previsto per le 19,00. Anche se non si esclude una prova di allarme notturno, la mattina di domenica 24 giugno prevede, già dalle 9,00, il classico monitoraggio arginale e il varo di teli su tratti critici sollecitati da eventi di piena.