Cabina in fiamme e continui blackout, il sindaco di Sassuolo incontra Enel

Per risolvere la questione dei numerosi e continui black out che, da diverse sere, riguardano diverse zone della città, il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani domani mattina incontrerà i vertici regionali di Enel.

Il Comune di Sassuolo, infatti, tiene a precisare in una nota di non essere in nessun modo coinvolto con l’erogazione dell’energia elettrica alle abitazioni private ma, in seguito alla lettera inviata la scorsa settimana, il Sindaco ha voluto incontrare i vertici regionali di Enel per poter arrivare ad una soluzione, il più rapida possibile ma soprattutto definitiva, di un disservizio che riguarda ormai troppe famiglie sassolesi.

Anche la scorsa notte un importante guasto ha coinvolto una cabina elettrica in via Vivaldi, zona Rometta, dove si sono verificate esplosioni e principio di incendio. I Vigili del Fuoco e i tecnici Enel sono intervenuti sul posto e per fortuna non si sono registrati feriti o danni ad altre strutture. Il guasto ha causato un lungo blackout nel quartiere.

Per cercare di semplificare il più possibile l’iter ai cittadini, il Comune di Sassuolo ha messo a disposizione di chiunque abbia subito danni o rotture dovute ai black out ed abbia intenzione di ricevere i dovuti risarcimenti, tutti i moduli necessari ad effettuare la richiesta ad Enel: i moduli sono ritirabili presso l’Urp, Ufficio Relazioni con il Pubblico, in piazza Garibaldi.