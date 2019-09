Esplosione sventra una vecchia casa colonica, si cerca ancora sotto le macerie

A metà pomeriggio le campagne tra Villanova e Ganaceto sono state scosse da una violenta esplosione, che ha causato il crollo di una porzione di un casolare di campagna. E' accaduto in strada Zappellaccio, presso una casa colonica disabitata. La deflagrazione è riconducibile ad una fuga di gas che avrebbe saturato gli ambienti: non si conosce però al momento la causa dell'innesco che oltre al boato ha provocato un successivo incendio.

I danni all'edificio sono stati ingenti. Dopo il pronto intervento della squadra dei Vigili del Fuoco che ha rapidamente estinto le fiamme, sono iniziati gli accertamenti in collaborazione con la Polizia di Stato. Non risulterebbero vittime, nè segnalazioni di persone disperse, ma al fine di escludere ogni remota possibilità si è deciso di proseguire senza interruzione anche nella notte la rimozione delle macerie. Non si può infatti escludere che lo stabile fosse occupato da qualche sbandato.