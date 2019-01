Violenta esplosione in una palazzina di Nonantola, tre feriti

Poco prima delle ore 18 una terribile esplosione ha scosso il centro di Nonantola. Il fatto si è verificato nella palazzina al civico 5 di via Della Cappellina, che ospita quattro famiglie. Secondo quanto finora ricostruito, si sarebbe trattato di una fuga di gas, con relativa saturazione degli ambienti. Solo questa mattina era stato effettuata la sostituzione dei contatori al piano terra dell'edificio.

L'esplosione ha devastato in primo piano dell'edificio, scaraventando gli infissi e i vetri a molti metri di distanza, fin contro le abitazioni circostanti e contro le auto in sosta, che sono state danneggiate.

Tre le persone coinvolte, tre anziani, soccorsi dal sanitari e dai medici del 118, intervenuti anche con l'elicottero. Le loro condizioni non sarebbero però particolarmente gravi: una donna è stata portata a Parma per via delle istuioni, mentre un'altra donna è un uomo sono stati accompagnati all'ospedale di Baggiovara. Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri e Municipale.