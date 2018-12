Esplosione in via Blasia. Strade chiuse in centro storico

In seguito all’esplosione avvenuta in via Blasia, nel centro storico di Modena, intorno alle 9 di oggi, mercoledì 5 dicembre, probabilmente causata da una fuga di gas, la Polizia municipale ha provveduto a chiudere al traffico la zona circostante gli edifici interessati, dove sono ancora al lavoro i Vigili del fuoco.

Oltre che in via Blasia, quindi, non si può transitare in via Coltellini, via dei Lovoleti e nel tratto di via Taglio compreso da via Farini fino a via Coltellini. Piazza Mazzini è già chiusa al traffico per il cantiere di riqualificazione.