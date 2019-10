Esplosione in piena notte, tentato furto al bancomat della Banca Sella a Vignola

Ancora una volta la provincia modenese è diventata meta di una delle bande specializzate nei furti ai bancomat. Un'esplosione in piena notte, erano circa le 2.45, ha infatti divelto lo sportello automatico della filiale vignolese di Banca Sella, ne complesso di via Reistenza. Un boato che è stato sentito da molti cittadini, con alcuni residenti nelle abitazioni limitrofe che hanno anche fatto in tempo a vedere i criminali mentre si allontanavano in auto.

La deflagrazione tuttavia non è stata sufficiente a scardinare del tutto la cassetta di sicurezza, per cui i ladri sono scappati con il solo meccanismo frontale dell'atm, dove verosimilmente non vi era denaro. Indagini a cura dei Carabinieri.