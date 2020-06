Canale esondato a Saltino di Prignano, interrotta la Provinciale 24

Dalle ore 15 di oggi i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in località Saltino di Prignano per un canale esondato. Abbondante il flusso d'acqua proveniente da monte per le forti piogge di ieri che probabilmente ha trascinato detriti che hanno rallentato il corso del canale.

Coinvolte anche alcune case, nelle cui pertinenze si sono riversate le acque, che poi scendendo a valle hanno poi attraversato la Provinciale 24, che è stata chiusa al transito per consentire le operazioni di pulizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La situazione è tornata slla normalità solo verso le 18 dopo l'intervento di un mezzo d'opera della Provincia di Modena che ha ripristinato il normale deflusso dell'acqua.