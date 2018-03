Stranieri irregolari, a Modena 50 espulsioni in appena due mesi

Nei primi due mesi del 2018, l’Ufficio Immigrazione della Qestura di Modena ha svolto una intensa attività finalizzata all’allontanamento dal territorio nazionale di cittadini stranieri irregolari. In questo periodo relativamente breve sono stati complessivamente 50 gli stranieri raggiunti da un provvedimento di espulsione, di cui 25 colpiti da Decreto del Prefetto di Modena, 19 da ordine di allontanamento emesso dal Questore e 6 eseguiti con accompagnamento coatto alla frontiera a cura del personale di Polizia. Solo questi ultimi, è bene precisare, hanno effettivamente lasciato il territorio, mentre degli altri non si possono avere notizie certe.

I soggetti espulsi sono prevalentemente di nazionalità marocchina (21), seguiti dai tunisini (11) e dai nigeriani (6), che negli ultimi tempi sono balzati agli onori delle cronache per una presenza sempre più massiccia nelle fial della criminalitò locale, in particolar modo in relazione allo spaccio di droga.

Per quanto riguarda i detenuti in carcere, infine, l’Ufficio Immigrazione sta procedendo alla compiuta identificazione di ben trecento cittadini stranieri al fine di permettere l’avvio delle pratiche per la loro espulsione dall’Italia.