Modena: evade dai domiciliari per bersi una birra, arrestato dalla Polizia

Nella giornata di ieri, un uomo di origine tunisina sottoposto a detenzione domiciliare è stato trovato sorseggiare una birra in compagnia di un amico in un bar di Via Morane, a Modena.

All'arrivo della Polizia l'uomo si è giustificato dicendo che doveva "chiarire delle questioni". In effetti una terza persona ha riferito agli agenti di essere stato aggredito dall' "evaso", ma riguardo questo episodio le indagini sono ancora in corso.

Il tunisino è comunque stato tratto in arresto per aver violato la misura detentiva.