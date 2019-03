Evade dai domiciliari, arrestato due volte in quattro giorni

Ieri intorno alle 14.45, durante il consueto pattugliamento del parco Novi Sad, la squadra Volante si è trovata di fronte ad una scena non certo inusuale: un gruppetto di stranieri intento a discutere si è sciolto non appena arrivata l'auto della Polizia, con una sorta di fuggi-fuggi generale. Gli agenti sono intervenuti riuscendo a fermare uno dei nordafricani, che avevano preso tutti direzioni diverse. L'intervento è stato provvidenziale, dal momento che il giovane fermato è stato poi tratto in arresto.

Il 23enne marocchino, infatti, aveva violato gli arresti domiciliari cui era condannato, uscendo in una fascia oraria che non gli era contentita. Il giovane è stato quindi accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Per altro, la stessa persona era stata arrestata per lo stesso identico motivo dai Carabinieri, appena 4 giorni prima. Ora competerà al giudice stabilire se attivare o meno la detenzione in carcere.