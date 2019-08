Evade dai domiciliari, torna in carcere il complice della rapina alla BPM di Bastiglia

Si sono presentati a casa sua per un controllo di routine, come avviene normalmente per le persone ristrette agli arresti domiciliari, ma non lo hanno trovato. I Carabinieri allora hanno atteso sotto casa fino a quando il 37enne non è rientrato con l'auto della compagna. Ai militari ha spiegato di essere uscito per fare la spesa, ma a bordo del mezzo non c'era nessun prodotto e l'uomo non ha voluto dare spiegazioni sul suo spostamento, in evidente violazione della misura restrittiva stabilita dal giudice.

E' tornato così in carcere il cittadino carpigiano già arrestato già il 29 marzo scorso, in quanto accusato di concorso in rapina con il padre, il 62enne protagonista del colpo a mano armata presso la filiale di Bastiglia della Banca Popolare di Milano, avvenuta l'11 febbraio di quest'anno. Il figlio aveva di fatto aiutato il padre nella fuga, accompagnandolo in auto fino a Milano, dove i due erano però stati rintracciati e fermati poche ore dopo il colpo.