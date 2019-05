Evade dai domiciliari a Castelfranco Emilia, arrestato a Cattolica

e sceglie Cattolica per una passeggiata

„ella serata di lunedì, durante i controlli del territorio, i carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno notato un individuo che passeggiava tranquillamente lungo le strade della città e hanno deciso di fermarlo per un controllo. Al momento di esibire i documenti è emerso che il giovane, un 23enne albanese residente a Castelfranco Emilia, invece di essere a spasso sulla riviera si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari. Bloccato e portato in caserma, dopo una notte in camera di sicurezza, nella mattinata di martedì è stato processato per direttissima per evasione.