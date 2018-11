Evasione dai domiciliari, due arresti a Modena e Vignola

Ieri pomeriggio alle ore 16 i Carabinieri di Modena hanno tratto in arresto un 24enne modenese, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Modena. Il giovane era stato arrestato alcuni mesi fa per furto aggravato su auto in sosta, misura successivamente tramutata in quella degli arresti domiciliari. Tuttavia il ragazzo aveva più volte violato l'obbligo di rimanere all'interno della sua abitazione, senza che la cosa sfuggisse ai miliari incaricati della sorveglianza, che ieri lo hanno accompagnato al Sant'Anna.

Stessa sorte per un 36enne di nazionalità marocchina, il quale stava scontando i domiciliari presso la sua abitazione di Vignola, dove risiede regolarmente. Lo straniero era stato arrestato nel febbraio 2017 per una rapina commessa a Bologna, ma ieri i carabinieri lo hanno sorpreso in bicicletta lungo via Vittorio Veneto, in violazione della misura cautelare.