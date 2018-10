Carta d'identità rumena falsa, arrestato un 31enne moldavo

Intorno al mezzogiorno di oggi i Carabinieri della Stazione di San Martino Spino hanno arrestato uncittadino moldavo di 31 anni, domiciliato nella provincia di Mantova, operaio edile, in quanto trovato in possesso di una carta di identità romena falsa (valida per l’espatrio).

Un fenomeno non certo nuovo per il nostro territorio, dove più volte cittadini moldavi hanno falsificato la propria identità per risultare comunitari e godere di una normativa agevolata in fatto di immigrazione. L’uomo, identificato presso un cantiere edile di Carpi, è stato portato in cella di sicurezza a Carpi in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.