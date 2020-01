Non si ferma all'alt dei vigili, poi inventa il furto dell'auto. Denunciato

Nei giorni scorsi un cittadino straniero da tempo residente a Pavullo si è recato alla caserma dei Carabinieri per denunciare il furto della propria auto. Il 58enne ha spiegato che qualcuno aveva sottratto la sua Volkswagen Golf, posteggiata vicino a casa nel capoluogo del Frignano, ma la sua versione non è apparsa molto convincente ai militari, i quali hanno chiesto più informazioni. L'uomo si è trovato così in difficoltà e dopo alcune domande il suo castello di carte è crollato, in particolare quando ha spiegato che si era recato al lavoro grazie al passaggio di un amico, del quale però non sapeva nome e cognome.

Indagando più a fondo, i Carabinieri hanno scoperto che qualche giorno prima quella stessa auto era stata segnalata dalla Polizia Municipale di Maranello, in quanto non si era fermata all'alt imposto durante un normale controllo stradale. Le verifiche effettuate sempre grazie alle telecamere gestite dai vigili di Maranello ha permesso di individuare l'auto con a bordo il proprietario transitare lungo le strade del territorio, quando invece secondo la denuncia sarebbe stata rubata. Il 58enne continuava infatti ad usare la propria auto regolarmente per recarsi al lavoro a Sassuolo.

Il motivo di questa falsa dichiarazione - per la quale lo straniero è stato denunciato - è stato individuato altrettanto in fretta. Il veicolo era primo di assicurazione e di revisione e lo stesso guidatore viaggiava nonostante la patente gli fosse stata revocata addirittura nel 2014.